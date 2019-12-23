Израиль разрешил христианам из Газы приехать в Иерусалим на Рождество

Власти Израиля разрешили христианам из сектора Газа приехать на Рождество в Иерусалим и Западный берег, сообщается в заявлении подразделения министерства обороны Израиля, занимающегося координацией правительственной деятельности на территориях (COGAT).
«Генерал-майор COGAT Камиль Абу Рукун предоставил послабления для поездок христианского населения Газы в связи с Рождеством. Разрешения на въезд в Иерусалим и Западный берег будут выданы в соответствии с оценкой ситуации с точки зрения безопасности и без учета возраста», — говорится в заявлении COGAT в Twitter.
Ранее сообщалось, что католические лидеры Палестины призвали власти Израиля пустить христиан сектора Газа в Вифлеем, чтобы отпраздновать Рождество.
| 2019-12-23T09:44:23+00:00 23 декабря 2019, 13:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss