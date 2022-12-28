Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна повысила свою готовность к нападению на Иран. Он сослался на подготовку военных к нанесению ударов по ядерным объектам.

Выступая на церемонии вручения дипломов ВВС, Ганц сказал, что однажды пилоты могут быть призваны принять участие в таком наступлении.

«Вы можете через два-три года пересечь небо на востоке и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, при этом значительно повышая готовность в последние годы», — сказал Ганц.