Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил новую партию защитного снаряжения для украинских служб спасения, сообщает газета The Jerusalem Post.

В администрации Ганца заявили, что в пакет помощи войдут 1500 шлемов, 1500 защитных жилетов, противоминные костюмы, 1000 противогазов, а также десятки систем фильтрации опасных веществ. Снаряжение будет передано Киеву в течение недели.

По данным газеты, израильские официальные лица обдумывали отправку на Украину и других видов оборонительных средств, но зенитные системы и другие оружейные системы не рассматривались. (Газета.Ру)