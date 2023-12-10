Израилю после победы над ХАМАС, возможно, придется начать войну против ливанской группировки «Хезболла» на севере страны, заявил глава израильского Совета нацбезопасности Цахи Ханегби, сообщает The Times of Israel.

По словам чиновника, опасения у Израиля вызывают элитные войска группировки «Радван», которые могут «в считанные минуты» пересечь северную границу и нанести удары по мирным жителям, как это сделал ХАМАС 7 октября на юге. Он отметил, что угрозу представляет и ракетный арсенал «Хезболлы».

«Мы больше не можем мириться с тем, что «Радван» находится на границе. Мы больше не можем мириться с невыполнением резолюции 1701», — подчеркнул Ханегби.

Ханегби отметил, что «Хезболла» может согласиться изменить ситуацию на границе дипломатическим путем, и назвал такой исход «очень хорошим». При этом глава совета нацбезопасности сказал, что не верит в подобный ход развития событий.

Чиновник подчеркнул, что Израиль не хочет воевать одновременно на два фронта, и поэтому выступит против «Хезболлы» после победы над ХАМАС.