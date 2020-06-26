Израиль отхватит еще один кусок от Палестины: последствия непредсказуемы

Остается совсем немного времени до 1 июля – даты, когда Кнессет должен проголосовать по вопросу об односторонней аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. А это около половины всех территорий Палестинской Автономии. Эти земли планируется отдать под новые населенные пункты для евреев.

Ясно, что эта «блестящая» идея президента США Трампа (которой он поделился в начале года) может разжечь новую необъявленную войну между палестинцами и армией Израиля. То есть, будут террор, кровь.

1080 депутатов из 25 стран Европы подписали письмо с призывом к Израилю отказаться от планов по аннексии этих земель, сообщает BBC. А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «в случае осуществления аннексия станет самым серьезнейшим нарушением международного права, нанесет серьезный ущерб перспективам урегулирования на основе сосуществовании двух государств и подорвет возможности для возобновления переговоров».

Как заявил в среду глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, его страна выйдет из всех договоренностей с Израилем в случае осуществления планов по аннексии части палестинских территорий.

Невзирая на все это, США продолжают призывать руководство Палестины внимательно изучить план Вашингтона. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН американский постпред при организации Келли Крафт.

Она даже указала, что план урегулирования, предложенный Штатами, не предлагается в обязательном порядке принять в нынешнем виде. «Это начало разговора, а не конец. Мы никогда не хотели навязывать решение. Я прошу международное сообщество и руководство Палестины не отвергать наше видение», — попыталась подсластить пилюлю постпред.

Но, при этом возможность аннексии после 1 июля ее речью не отменяется.

И получается, что США с Израилем как будто не слышат весь мир. Хотя они, конечно, слышат и понимают, чем чревато их упорство. Почему же тогда столь упрямо гнут свою линию? Это, пожалуй, главный вопрос — как их можно понять, если они прекрасно догадываются о вероятных последствиях.

Вот как комментирует эту ситуацию для # ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Ничего странного в поведении Израиля и США нет. Этот конфликт так же из разряда «вечных», как и многие другие конфликты. Давайте посмотрим, к чему привели попытки добиться мира в этом регионе в 90-х годах. Стала ли ситуация вокруг Израиля более безопасной? Нет, не стала. Но и это не главное.

Политика, как известно, искусство возможного. Трампу перед выборами как воздух нужна поддержка десятков миллионов американских евангелистов, которые считают Израиль своей первой Родиной (тут особенности религиозного сознания). Плюс к этому, Трамп — сторонник простых решений в политике. Есть еще целый ряд причин, по которым Трампу нужно продемонстрировать поддержку Израилю. От такого подарка сегодняшние власти Израиля просто не могут отказаться. Ведь в отличие от многих арабских стран, не признающих право Израиля на существование, в самом Израиле считают, что в 1948 году было создано не только еврейское, но и арабское государство — Иордания.

А какие будут последствия и чем чревато упорство? К терактам в Израиле уже давно привыкли, этим евреев удивить сложно. Израиль до сих пор не уничтожен только потому, что это невозможно, независимо от статуса Западного берега реки Иордан. Это понимают все. Для мира на Ближнем Востоке нужны принципиально новые подходы и, наверное, новая генерация политиков. Пока же и это невозможно.

Организация Освобождения Палестины может объявить третью интифаду, столкновения с израильской армией и правительством, но тоже вряд ли. Уж очень все запутано в этом ближневосточном клубке. Вообще, любой теракт или любая война происходит ведь не потому, что есть повод, а потому что есть причины. Сейчас, после аннексии, может появиться повод. А причины всегда более глубинные, и отражают интересы различных властных группировок.

В политических заявлениях дефицита после аннексии точно не будет, а вот будут ли какие-то конкретные действия – полностью ничего исключать нельзя. В политике всегда надо искать ответы на вопрос — кому выгодно и зачем, а не на вопрос – почему.