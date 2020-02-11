Израиль обвинил Аббаса в перекладывании ответственности за отсутствие движения к миру

Палестинский лидер Махмуд Аббас пытается переложить ответственность за отсутствие прогресса на пути к миру на Израиль, заявил во вторник постпред еврейского государства при ООН Данни Данон на заседании Совета Безопасности, посвященном мирному плану США по палестино-израильскому урегулированию.

«Аббас пытается возложить на Израиль вину за отсутствие прогресса на пути к миру», — сказал постпред еврейского государства.

«Если бы Аббас был реально заинтересован в мире, он не был бы здесь сегодня, он был бы в Вашингтоне или Иерусалиме и вел бы переговоры», — сказал Данон и отметил, что за последние 10 лет палестинский лидер всего лишь один раз встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но много раз приезжал в Нью-Йорк, чтобы выступать с трибуны ООН. (ТАСС)