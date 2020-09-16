Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в Газе в ответ на запуск 15 ракет

Израильские военные нанесли авиаудары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск 15 ракет в сторону еврейского государства. Сообщение об этом размещено в среду на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

«Наши ВВС поразили объекты ХАМАС в секторе Газа, в том числе фабрику по производству оружия и взрывчатых веществ, а также военную базу», — говорится в тексте.

Во вторник палестинские радикалы выпустили две ракеты по Израилю во время проходившей в Вашингтоне церемонии подписания соглашений о нормализации отношений между еврейским государством, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Одна из них была перехвачена системой ПВО. (ТАСС)

| 2020-09-16T08:08:20+04:00 16 сентября 2020, 10:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss