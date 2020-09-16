Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в Газе в ответ на запуск 15 ракет

Израильские военные нанесли авиаудары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск 15 ракет в сторону еврейского государства. Сообщение об этом размещено в среду на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

«Наши ВВС поразили объекты ХАМАС в секторе Газа, в том числе фабрику по производству оружия и взрывчатых веществ, а также военную базу», — говорится в тексте.

Во вторник палестинские радикалы выпустили две ракеты по Израилю во время проходившей в Вашингтоне церемонии подписания соглашений о нормализации отношений между еврейским государством, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Одна из них была перехвачена системой ПВО. (ТАСС)