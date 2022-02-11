Израиль выпустил предупреждение для своих граждан о поездках в Украину и начал эвакуации семей дипломатов. Об этом сообщает телерадиокорпорация КАН со ссылкой на МИД страны.

«МИД сегодня вечером выпустил предупреждение о поездках в Украину и объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из страны», — говорится в сообщении.

Власти рекомендовали гражданам Израиля, проживающим на Украине, не приближаться к горячим точкам, а так же тем, кто собирается собирается посетить страну, отказаться от своих планов.

Отмечается, что такое решение принял глава МИД Израиля Яир Лапид с связи с угрозой российского вторжения в Украину.