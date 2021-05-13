Израиль мобилизует девять тысяч резервистов

Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил мобилизовать девять тысяч резервистов на фоне эскалации конфликта с Палестиной. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу израильского военного ведомства.

В министерстве назвали эту мобилизацию «исключительным шагом». По словам официального представителя израильских вооруженных сил Хидая Зильбермана, силы страны рассматривают вариант наземного маневра, танки бронетранспортеры и артиллерия готовы к мобилизации в любой момент.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, за весь период эскалации в результате израильских ударов погибли 87 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного. (Газета.Ру)