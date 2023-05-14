Вечером в субботу вступило в силу перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Исламский джихад», заключённое ранее в тот же день при посредничестве Египта. Заключение перемирия подтвердили представители «Исламского джихада». Израиль сообщения официально не комментировал.

Перемирие должно положить конец нынешней вспышке насилия, которая продолжалась пять дней. Утром во вторник Израиль нанёс удар по целям в секторе Газа. Палестинцы подтвердили гибель нескольких командиров «Исламского джихада», среди погибших были и гражданские лица. Палестинская группировка ответила ракетными ударами по территории Израиля. Всего за 5 дней из Газы были выпущены более тысячи ракет, некоторые из них достигли Тель-Авива. Жертвами ударов в Израиле стали два человека.

Израиль ответил новой волной бомбардировок Газы. Сообщается, что были убиты ещё трое видных командиров «Исламского джихада».

Эта палестинская группировка не признаёт существование Израиля, а власти Израиля, в свою очередь, считают её террористической организацией. Поэтому они не ведут прямых переговоров между собой — в качестве посредника в них выступает Египет. Перемирия заключаются на неопределённый срок, при этом ни одна из сторон не отказывается от своих позиций. (svoboda.org)