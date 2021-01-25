«Изоляция может очень больно ударить по российской экономике» — российский эксперт о жесткой политике Байдена

Как сообщают западные СМИ, Джо Байден намерен проводить «более жесткую» политику в отношении России. На фоне протестов из-за ареста Навального и экономической нестабильности в России, давление на нее будет сказываться на поведении Кремля.

Комментируя # ожидаемую жесткую политику Байдена, российский политолог Константин Калачев сказал, что у США сейчас прекрасный повод прикончить проект «Северный поток-2».

«Ситуация с Навальным добавляет им только очередные козыри. Очевидно, что в Вашингтоне считают Россию непредсказуемой и опасной. Курс изоляции России будет усилен. Когда российские наемники оказываются в ЦАР, то это вызывает много вопросов у Запада, потому что не совсем понятны ее цели там. Ясно, что для Запада, Россия — это фактор нестабильности, и Байден будет ужесточать курс в ее отношении», — сказал он.

Однако нужно понимать, что и санкции, и курс изоляции России это побуждение к диалогу, считает аналитик. По мнению Калачева, данная политика США должна заставить российские элиты вступить в диалог.

«Диалога сейчас нет. Кремль жалуется на то, что на его суверенитет покушаются, что его везде обижают, что Россия хорошая, а Запад этого не понимает. Вот украинские события, крымский вопрос был показан как движение НАТО на Восток и таким образом в итоге имидж России был серьезно подорван. Однако тут самый главный вопрос: а дальше что? Россия как-никак ядерная держава, и Западу придется с ней говорить по вопросам ядерной безопасности, нужно будет совместно искать поиски компромиссов и так далее», — добавил он.

Калачев также добавил, что российская элита исходит из несменяемости, что якобы она отдает суверенное право.

«Именно поэтому для Москвы можно не обращать внимания на международное право и на какие-то правила, принятые в мировом сообществе. Для российской элиты суверенитет, как сохранение идентичности и борьба с любыми внешними влияниями реальными угрозами. Однако тут нужно понимать, насколько долго так будет продолжаться? Потому что изоляция может однажды очень больно ударить по российской экономике», — сказал эксперт.

Политолог также добавил, что пока все выглядит не так ужасно, но пока экспортные товары России в основном сырьевые.

«Нужда в энергоресурсах может упасть и тогда будет очень больно. Уже среди крупных бизнесменов есть некоторые, которые открыто говорят, что изоляция – это путь в никуда. Что изоляция может привести к экономическому кризису и как следствие к катастрофе», — добавил он.

Говоря об отношениях с другими странами, политолог отметил, что Россия сейчас имеет теплые экономические отношения с отдельными странами Европы, потому что у них экономические интересы превышают политические интересы.

«Однако если сейчас байденовские США решат вернуть роль лидера западного мира, утраченного при Трампе, у России появятся дополнительные риски для экономики страны. Меньше всего пострадает российская элита — люди, которые имеют миллиарды долларов, могут уверенно смотреть в будущее, а население будет и дальше затягивать пояса, хотя в какой-то момент экономические проблемы могут перейти в социальный кризис, а социальный кризис, безусловно, приведет к политическому», — резюмировал он.