Демократия, свобода слова и мысли, плюрализм мнений. Все это хорошо для стран, имеющих долгий опыт государственности и пути по направлению к достижению всех этих важных ценностей, свобод. В случаях со странами, только недавно обретшими независимость, все превращается в некий бесконечный управляемый хаос. Меняются только имена тех, кто данным хаосом в этом конкретном случае управляет.

Ровно все это мы наблюдаем в Украине вообще и в ее столице Киеве в частности. Для начала сообщу, что по состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек. За последние сутки в Киеве обнаружили более 2 тыс. новых инфицированных коронавирусом.

И это при том, что в Киеве с 1 ноября усилили карантинные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест. Учащиеся 1–11-х классов находятся на дистанционном обучении с 1 ноября до улучшения эпидемической ситуации в городе, сказал мэр. Детские сады работают, если от коронавируса вакцинированы 100% персонала. Руководство страны оправдывается. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил еще 11 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

И вот тут мы приходим к самому интересному. Согласно данным опроса, который Социологическая группа «Рейтинг» провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться. Вот вам и демократия, плюрализм мнений. При почти 70.000 погибших от коронавируса 43% украинцев не хотят прививаться!

Более того, они вышли на акцию протеста! Акция антивакцинаторов началась в Киеве утром 3 ноября. По оценкам «Бабеля», в марше принимали участие около 1 тыс. участников, которые заблокировали ряд улиц в центре столицы. И это при том, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что 98,1% госпитализированных с коронавирусом в стране не получили вакцину. Проще говоря, люди вышли отстаивать свое право заражаться сами и заражать и, теоретически, убивать других.

Звучит, как бред, но в реальности так оно и есть. И это — изнанка демократии и плюрализма мнений в стране со слабыми государственными институтами, но имеющей двухразовый опыт смены власти посредством требования толпы, через «революции». У каждой из которых были свои организаторы и свои бенефициары. Так произошло и на сей раз.

Вовсе неслучайно, что на проходившей 3 ноября в Киеве акции противников вакцинации от коронавирусной инфекции присутствовала бывший народный депутат, Герой Украины Надежда Савченко. Об этом свидетельствует снятая возле Верховной Рады видеозапись, которую она сама разместила в Facebook. «На площадь к Верховной Раде вышло очень много людей. […] Это намного больше, чем бывают акции под партийными флагами, это действительно живые люди, и я смотрю сейчас, сколько их, насколько эти люди адекватные, очень много людей – правозащитники», – заявила Савченко в ходе стрима.

И тут имеет смысл напомнить, что Надежда Савченко и ее сестра Вера с 29 октября являются подозреваемыми по делу об использовании поддельного COVID-сертификата при въезде в Украину. Поддельные документы, по данным МВД Украины, у них обнаружили 22 октября. При этом, сама Савченко утверждает, что ни она, ни ее сестра не подделывали и не заказывали COVID-сертификаты.

В любом случае, ее появление на этой акции вряд ли является случайным. Савченко давно известна в Украине, как проект кума президента России Владимира Путина, лидера политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Который обвиняется в разграблении национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Такая вот занимательная получилась история. Доказывающая, что не везде демократия и свобода слова и мысли полезны для общества и госуда