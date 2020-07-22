Изготовлена почтовая марка по случаю 145-летия национальной печати

30 июня 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О проведении 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати». Согласно утвержденному Администрацией Президента в целях исполнения данного распоряжения плану мероприятий, ООО «Азермарка» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий с сегодняшнего дня вводит в обращение почтовую марку по случаю 145-летия национальной печати.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве, на марке символически изображен разбрасывающий семена по пашне сеятель. На «пашне» размещена часть цитаты, принадлежащей великому просветителю, публицисту Гасан беку Зардаби.

Основная идея марки – показать, что семена развития национальной печати еще 145 лет назад посеял Гасан бек Зардаби, привлечь внимание к личности основателя азербайджанской печати, сохранив тем самым эту историю и передать ее будущим поколениям.

Марка, созданная главным художником «Азермарка» Вугаром Эйюбовым, напечатана в белорусской типографии «Bobruisk Integrated Printing House» тиражом 5 000 экземпляров. Также изготовлено 200 конвертов первого дня.