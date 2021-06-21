Народ Ирана требует изменений, борьбы с коррупцией и улучшения благосостояния, и этот запрос будет выполнен новым правительством. Об этом заявил в понедельник избранный иранский президент Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после голосования.

«Послание народа Ирана — изменения. Послание народа Ирана — борьба с коррупцией, бедностью и дискриминаций, а также достижение справедливости», — сказал он. Раиси добавил, что «это послание для [нового] правительства, которое должно быть услышано».

Тегеран будет выполнять ядерную сделку, если она принесет пользу народу страны, заявил Раиси. По его словам, США должны выполнить требование иранцев и вернуться к ядерной сделке.

Раиси заявил, что иранцы своим массовым участием в президентских выборах дали важное послание миру.