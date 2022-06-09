Последствия вторжения в Украину приведут к тому, что к концу 2023 г. российская экономика потеряет то, что приобрела за последние 15 лет, говорится в отчете Института международных финансов (IIF).

IIF оценил падение российского ВВП в этом году в 15%, в 2023 г. – еще в 3%. Это худшая оценка на текущий год среди международных институтов. Всемирный банк на этой недели скорректировал свои прогнозы по мировой экономике и ждет сокращения российской на 8,9%. МВФ в апрельском прогнозе предрек ей падение на 8,5% в этом году и на 2,3% – в следующем.

По оценке Министерства экономического развития, данной в середине мая, ВВП России снизится на 7,8% и 0,7% соответственно.

Вне зависимости от масштабов падения все эксперты сходятся в том, что оно будет самым значительным с начала 1990-х гг.

Высокие цены на нефть и газ вкупе с действиями Банка России, который резко повысил процентные ставки и ввел валютный контроль, чтобы предотвратить отток денег из страны, пока обеспечили некоторую защиту от введенных против страны санкций. Тем не менее, санкции и уход из России зарубежных компаний ведут к «развалу экономики, сводя на нет достижения, полученные более чем за десятилетие экономического роста, при том что некоторые из самых значимых последствий еще не начали ощущаться», указывает IIF. (moscowtimes.ru)