Из-за шторма в Испании и Португалии погибли восемь человек

В ночь на 20 декабря на Испанию, Португалию и юг Франции обрушился шторм, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что в Испании погибли шесть человек, еще двое — в Португалии.

Из-за шторма «Эльза» реки вышли из берегов, обрушены линии электропередачи, нарушено авиа- и железнодорожное сообщение. Ослабнув, шторм двинулся в сторону Великобритании.

В настоящее время отменено 14 авиарейсов, около 8 тыс. домов в Галисии (Испания) обесточены. В регионе объявлен красный уровень опасности. (gazeta.ru)

| 2019-12-22T12:56:40+00:00 22 декабря 2019, 13:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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