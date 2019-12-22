Из-за российских наемников ливийский конфликт обострился

Соединенные Штаты «очень обеспокоены» усилением конфликта в Ливии и растущим числом российских наемников, поддерживающих силы Халифы Хафтара, что ведет к увеличению жертв. Об этом в субботу заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента, сообщает Голос Америки.

США по-прежнему признают Правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Серраджем, сообщил источник, добавив, что Вашингтон не поддерживает в этом конфликте ни одну из сторон, общаясь со всеми участниками, которые могут повлиять на заключение соглашения.

«Мы очень обеспокоены обострением военного противостояния. Мы видим, что русские используют гибридные средства, используют беспилотники и самолеты… Это плохо», — сказал собеседник Reuters.

«В связи с ростом количества сообщений о силах ЧВК Вагнер и наемниках на местах, мы думаем, что это меняет общий вид конфликта и усиливает его», — сказал собеседник, говоривший на условиях анонимности.

Возглавляемую маршалом Халифой Хафтаром, так называемую, Ливийскую национальную армию поддерживают Египет, ОАЭ и, с недавних пор, российские наемники. Об этом говорят дипломаты и представители Триполи.