Об этом говорится заявлениях губернаторств провинций и главного метеоуправление страны.

В некоторых провинциях, в частности на востоке, занятия отменили на два дня.

Занятия в понедельник отменили в провинциях Анкара, Стамбул, Карс, Диярбакыр, Тунджели, Хаккари, Бурдур, Караман, Газиантеп, Шанлыурфа, Сивас, Самсун, Киршехир, Йозгат, Малатья, Элязыг, Муш, Сирт, Бингел, Адана, Адыйаман, Кахраманмараш, Байбурт, Батман, Испарта, Кайсери, Кютахия, Нигде, Невшехир, Денизли, Эрзурум, Синоп, Карс, Агры, Кырыккале, Дюздже, Балыкесир, Бурса, Биледжик, Аксарай и Чанаккале.

В связи с ожидаемыми в Стамбуле в понедельник неблагоприятными погодными условиями также компания «Турецкие авиалинии» отменила 170 рейсов.

Об этом сообщил старший вице-президент компании по связям со СМИ Йахия Устюн в Твиттере.

“6 февраля 2023 года в связи с ожиданием снегопада и неблагоприятных погодных условий в общей сложности 152 рейса, из которых 76 внутренних, вылет/прибытие которых запланирован из аэропорта «Стамбул»; еще 18 наших рейсов в и из аэропорта имени Сабихи Гекчен отменены в соответствии с решением об ограничении, принятым Комитетом по чрезвычайным метеорологическим ситуациям”, — говорится в сообщении.

Пассажирам предлагают проверить актуальную информацию о рейсах на странице авиакомпании.

Как сообщает главное метеоуправление страны, в 33 провинциях Турции объявлен «желтый» уровень опасности, в 27 — «оранжевый» из-за ухудшения погодных условий.