Сегодня вышли два судна с украинским экспортным зерном из порта «Черноморск», а также один из Одесского порта.

Об этом сообщил Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова.

«Завтра с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта «Черноморск», а также одного из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения», — 4 августа прокомментировал министр.

По его данным, на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тыс. тонн украинской кукурузы в рамках «зерновой инициативы». «Надеемся на профессионализм всех вовлеченных. Детали сообщим позже», — отметил Кубраков.