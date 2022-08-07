В рамках перевозки зерна еще 4 судна вышли из украинских портов и направились в Стамбул.

Как передает Анадолу, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

Отмечено, что судно «Mustafa Necati» с 6000 тоннами подсолнечного масла направилось в Италию, «Star Helena» с 45 тысячами тонн подсолнечного масла в Китай, «Glory» с 66 тысячами тонн кукурузы в Стамбул и «Riva Wind» с 44 тысячами тонн кукурузы в Искандерун.

Корабли встанут на якорь к северу от Стамбула и будут проинспектированы Совместным координационным центром.