Из Товуза до Европы: столкновения произошли у посольств

Эмоции в связи с событиями последних дней перешагнули через границы и дали знать о себе в европейских столицах – стычками между живущими там азербайджанцами и армянами.

В Лондоне около 150 азербайджанцев устроили акцию протеста у посольства Армении. Одни издания пишут, что все прошло мирно, с озвучиванием лозунгов наших соотечественников про Карабах, другие сообщают, что была потасовка с армянами, спровоцировавшими ее.

Вот как об этом пишет, например, Би-би-си: В ходе акции началась потасовка, в результате которой один человек пострадал. Десятки азербайджанцев с флагами Азербайджана и Турции скандировали лозунги «Карабах», «Карабах — наш, он будет наш», «Позор, Армения». Азербайджанские СМИ сообщают, что на протестовавших азербайджанцев напали армяне. Армянские СМИ утверждают, что драку спровоцировали азербайджанцы. В «Твиттере» появились кадры столкновений.

Как передает Лайф.ру, на кадрах, которые попали в Сеть, видно, как представители двух народов вступили в агрессивную перепалку, а затем в дело пошли кулаки. Участники акций избивали друг друга флагами и плакатами. В происходящее пришлось вмешаться полиции.

Свой взгляд на произошедшее у нашей дипмиссии. В ее сообщении указывается, что «участники мирной акции скандировали «Карабах — наш, он будет нашим», «Откажитесь от земель Азербайджана!», «Армения, вон из Карабаха!», «Мы хотим мира и справедливости» и другие лозунги».

«Во время акции граждане Армении, проживающие в Великобритании, предпринимали различные провокационные действия, но наши соотечественники проявили сдержанность», — подчеркивает наше посольство в Лондоне.

Предводитель епархии Армянской апостольской церкви в Великобритании и Ирландии, епископ Оваким Манукян опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно, что перед посольством стоят армяне с флагами, а напротив — азербайджанцы со своими флагами. Епископ добавил, что к акции азербайджанцев присоединились и турки с флагами своей страны.

Другой пользователь Сети опубликовал видео, на котором видна потасовка между участниками акции. Полицейские и священники пытаются урегулировать ситуацию, однако безуспешно.

Похожие события произошли и в Варшаве. Как передает Sputnik, после митинга армян, состоявшегося в четверг возле посольства Азербайджана в Польше, несколько азербайджанцев получили травмы и были подвергнуты приводу. Польская полиция, чтобы подавить их агрессию, вынуждена была применить силу, в частности, резиновые дубинки и слезоточивый газ. Об этом рассказал Sputnik председатель армяно-польского общественного комитета Грачья Бояджян, так что полной уверенности в том, что это правда, нет.

Но эти события привлекли внимание, наверняка об этом сообщили местные газеты и телеканалы. И конечно, не исключено, что такие же инциденты могут произойти в разных столицах мира, где живет достаточно много армян и азербайджанцев. Интересно, как можно оценить такие выступления? Скажем, они больше на пользу Азербайджану, в том смысле, что привлекают внимание к нашей территориальной проблеме, или все же сказываются неприглядным образом на нашем имидже (и на армянском заодно, конечно же)?

Свой взгляд на эти моменты изложил # известный политолог Расим Мусабеков:

— Я знаю, что не только в Лондоне, но и в других городах мира проходили протесты азербайджанцев, которые живут в тех или иных странах. Выражается протест перед посольствами Армении. Насколько я знаю, не без похожих инцидентов эти протесты прошли и в Польше.

Кроме того, наши соотечественники выражают и солидарность, собираясь перед посольствами Азербайджана.

Понятно, что при всех случаях подобного рода акции надо готовить тщательно, с тем, чтобы свести к минимуму возможность разного рода негативных инцидентов. Опыт тут у нас не очень большой, но, я думаю, со временем приобретем.

Само по себе то, что такие акции проводятся, я полагаю, очень важно. Надо привлекать внимание международной общественности к проблеме Нагорного Карабаха с тем, чтобы в мире не складывалось впечатления, что Азербайджан смирился с существующей ситуацией, когда под оккупацией находится значительная часть, 20% территории государства, мирные переговоры практически носят имитационный характер, и ни на какой результат рассчитывать не приходится.

Так что, привлечение внимания, выражение того, что Азербайджан с этой ситуацией не мирится, на мой взгляд, важно, позитивно. И то, что зарубежная азербайджанская молодежь в этом участвует – я приветствую.

Ну, а что касается имиджа… После всех тех безобразий, которые наблюдались недавно в Соединенных Штатах (причем в массовом порядке и самого отвратительного свойства), когда такого же отвратительного рода акции происходят во Франции, в том же самом Лондоне, и в некоторых других местах — беспокоиться о том, что случились какие-то небольшие потасовки, инциденты, и это могло нанести какой-то ущерб имиджу Азербайджана, я думаю, не стоит. Западная публика разного всего навидалась на всевозможных акциях, так что в этом смысле осуждать Азербайджан, считать, что мы какие-то нецивилизованные люди, думаю, никто не станет.