Из России возвращены 548 граждан Азербайджана

Начата реализация соответствующих мер по возвращению в Азербайджан наших граждан, пребывающих в Российской Федерации в период особого карантинного режима.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в целях обеспечения возвращения наших граждан, временно находящихся в Российской Федерации и желающих вернуться на родину, был создан специальный портал www.evegedirem.info. В соответствии с очередностью регистрации на этом портале гарантируется возвращение наших граждан, которые будут предварительно уведомлены об этом.

В последние дни при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации, а также в рамках координации и сотрудничества с соответствующими государственными структурами Российской Федерации было обеспечено возвращение в страну группы наших граждан через заранее определенный специальный коридор на пограничном-пропускном пункте. В целом, с 20 апреля текущего года границу пересекли 548 человек, и все вернувшиеся граждане были помещены на карантин.

Напомним, что зарегистрированные на портале www.evegedirem.info граждане посредством телефонного звонка или по SMS будут заранее проинформированы о дате очередной отправки на родину.

Гражданам, находящимся на территории Российской Федерации и зарегистрированным на специальном портале, нет необходимости заранее приезжать в пункты пропуска и аэропорт. Им рекомендуется оставаться в местах пребывания и ждать соответствующей информации.

| 2020-04-22T17:55:51+00:00 22 апреля 2020, 17:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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