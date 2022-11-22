Волна эмиграции, накрывшая Россию после начала войны и массовой мобилизации, ударила по столичным и региональным вузам, которые столкнулись с отъездом и увольнениями высококвалифицированных преподавателей, сообщает Republic со ссылкой на собеседников в университетах из разных регионов РФ.

По словам одного из источников издания, особенно заметен эффект в московских и петербургских подразделениях Высшей школы экономики: практически все опытные руководители образовательных программ и лабораторий покинули Россию, а их место заняли недавние кандидаты наук.

Мобилизация ускорила отъезд вузовских работников и вывела его на федеральный уровень. Студенты и аспиранты получили отсрочку от призыва, а их преподаватели — нет. В результате если в феврале и марте Россию покидали в основном столичные преподаватели, то сейчас из региональных университетов уезжают почти столь же массово, как из Москвы. Об увольнениях из-за отъезда рассказали источники Republic из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Новосибирского государственного университета (НГУ) и Уральского федерального университета (УрФУ).

Опрос, проведенный изданием, показал, что особенно интенсивно уезжают преподаватели крупных университетов из так называемых центров совершенства — участников программ 5–100 и «Приоритет 2030». За счет личных связей часть из них смогли найти новые позиции к учебному году.

По словам источников Republic, мобилизация не всегда является причиной отъезда: хотя поток методичек из Минобрнауки сократился по сравнению с первыми месяцами войны, в вузах большую роль стал играть проректор по воспитательной работе, а руководство выпускает приказы о проведении «патриотических мероприятий».

Вслед за преподавателями за рубеж спешат магистранты-аспиранты. «Уезжают ребята, у кого Хирш под 40», — говорит один из источников Republic, имея в виду индекс Хирша, отражающий количество научных публикаций и цитирование. Уезжают целые молодые лаборатории, которые чаще традиционных научных школ работали над междисциплинарными исследованиями, пишет издание: это в первую очередь те, кто наиболее эффективно был встроен в мировую науку.

Остающиеся в России преподаватели говорят, что заставить их уехать или полностью сменить сферу деятельности может требование доноса на коллегу, обязательство подписать провоенный документ или регулярные обходы-проверки очных занятий. (moscowtimes.ru)