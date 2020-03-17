Из Рима сегодня будет осуществлен прямой чартерный рейс в Баку

Будет осуществлен прямой чартерный рейс в Баку из Рима, сообщается на страницу посольства Азербайджана в Италии в «Facebook».

«Для граждан Азербайджана, обратившихся в посольство с целью возвращения из Италии в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этой стране, 17 марта вечером будет осуществлен прямой чартерный рейс из Рима», — говорится в сообщении.

Сотрудники посольства связались в индивидуальном порядке с большинством обратившихся соотечественников, и проинформировали их о соответствующих организационных вопросах в связи с возвращением на родину.

Посольство просит тех граждан, с кем не удалось связаться, срочно обратиться по номеру 06 85305557, «горячей линии» — 349 8155582.