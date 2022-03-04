Украинские воины отбили аэропорт Кульбакино в Николаеве и водрузили там государственный флаг.

Как передает Укринформ, об этом Сухопутные войска ВСУ сообщают в Фейсбуке.

4 марта из Николаева выбили российские оккупационные войска. Об этом глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщил в Facebook. «Выбили мы их немного. Но бой продолжается, комментировать не могу, то есть уже на окраинах. По городу выбили», – сказал он.

Как сообщал Укринформ, в победу Украины в войне над Россией верят 82% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.