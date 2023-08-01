Европейский Союз объявил о прекращении финансовой поддержки Нигера и эвакуации граждан ЕС из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Дипломатическую службу ЕС.

Как говорится в заявлении, ЕС прекращает бюджетную поддержку, предоставленную Нигеру, а также все меры сотрудничества в сфере безопасности.

«Мы также решили репатриировать европейских граждан, и мы сейчас выполняем эту операцию», – говорится в сообщении.

Однако в стране останутся действовать группы Генерального директората Европейской Комиссии по гуманитарной помощи. Они постараются ограничить негативные последствия переворота для более уязвимого населения Нигера.

«В будущем мы присоединимся к решениям, принятым главами государств региона в рамках ECOWAS, чтобы восстановить конституционный порядок в Нигере», – заявили в ЕС.