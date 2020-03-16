Из Грузии эвакуированы 170 граждан Азербайджана

Посольство Азербайджана в Грузии обеспечило эвакуацию 170 граждан, желающих вернуться на родину.

13 и 15 марта осуществлен вывоз 50 граждан, желающих вернуться в Азербайджан из Европы через территории Турции и Грузии.

В результате переговоров, проведенных посольством с Министерством иностранных дел Грузии, с посольством и Генконсульством Турции в Грузии, в страну были отправлены 120 граждан Азербайджана из разных городов Турции. Граждане были доставлены на территорию Азербайджана через погранично-пропускной пункт “Сыныг Кёрпу” на азербайджано-грузинской границе в сопровождении выделенных правительством Грузии автобусов и полицейских патрульных машин.

Эвакуированные граждане Азербайджана были переданы в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).(report)

| 2020-03-16T18:21:04+00:00 16 марта 2020, 20:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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