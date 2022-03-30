В рамках «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения» 29 марта были депортированы из Германии 38 граждан Азербайджана.

Как сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС), процесс реадмиссии был осуществлен в соответствии с правилами, установленными в связи с пандемией Оперативным штабом при Кабинете министров.

Отметим, Рабочая группа по реинтеграции, координирующая свою деятельность с ГМС, принимает соответствующие меры для реинтеграции реадмиссированных граждан Азербайджанской Республики в местное общество и решения проблем, с которыми они могут столкнуться.