ИВ: В Баку в зданиях и во дворах дезинфекция бесплатна

В бакинских зданиях и дворах дезинфекция бесплатна, сообщает Исполнительная власть Баку.

Как отмечается, некоторые лица представляются сотрудниками городской Исполнительной власти, и предлагают платные работы по дезинфекции. «Хотим отметить, что в зданиях, находящихся на государственном балансе, в блоках зданий, лифтах, дворах и местах общего пользования дезинфекционные работы проводятся за государственный счет. В случае если за это будут требоваться какие-то средства, просьба сообщать об этом в правоохранительные органы или звонить на «горячую линию» (012) 492-63-11″, — говорится в сообщении.(trend)

| 2020-03-29T15:34:29+00:00 29 марта 2020, 15:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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