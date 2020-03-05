ИВ Баку дала согласие на проведение шествия 8 марта

Исполнительная власть города Баку ответила на обращение Гюльнары Мехтиевой, Рабийи Мамедовой и других женщин в связи с проведением 8 марта шествия.

Как сообщает Report, в ИВ рассмотрели обращение женщин.

С учетом интенсивного потока населения на предложенной обратившимися территории, множества действующих здесь объектов общепита, торговых и пр. объектов, с точки зрения общественной безопасности проведение здесь массового мероприятия посчитали нецелесообразным.

В качестве альтернативного места шествие было предложено провести 8 марта с 15:00 по 16:00 в поселке Локбатан по маршруту на пересечении улиц 28 Мая указанного поселка и Ази Асланова до Гарадагской учебно-спортивной базы общественного объединения «Спортивный клуб Нефтчи» в направлении 5-го жилого массива вдоль 20 Января.

| 2020-03-05T16:35:16+00:00 5 марта 2020, 18:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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