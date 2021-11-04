Сегодня в Национальном Музее Истории Азербайджана НАНА состоялось открытие второй части выставки «Карабах – вдохновение всех желаний», сообщает #.

Открытие выставки было организовано с ограниченным количеством участников с учетом карантинных условий.

Выставка, посвященная блестящей победе Азербайджана в Отечественной войне и освобождению наших земель, основана на экспонатах участников войны.

В экспозиции — военная форма, снаряжение, личные документы и фотографии 104 шехидов и 10 ветеранов Карабахской войны, а также 15 значков, подаренных ООО «Azersuvenir» Национальному Музею Истории Азербайджана.

В каждом разделе выставки размещены соответствующие информационные табло.

Кроме того, на выставке представлена оригинальная модель беспилотного летательного аппарата «Ити гован» азербайджанского производства.

Отдельное место в экспозиции уделено экспонатам, представленным Министерством Обороны, Службой Государственной Безопасности, Государственной Пограничной Службой, Внутренними войсками МВД, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Агентством по разминированию Азербайджана, а также трофейные медали, военная форма и снаряжение армянской армии.

Всего на выставке на 30 витринах размещено 350 экспонатов, 12 информационных панелей, 7 больших баннеров и 204 фотографии.

В рамках выставки демострируется фотовыставка «Государственный терроризм Армении в объективе азербайджанских фотографов», где отражены последствия ракетно-артиллерийских ударов по мирным городам и селам Азербайджана в ходе 44-дневной войны, а также 50 фотографий, демонстрирующих агрессивную политику Армении, проводимую на оккупированных территориях около 30 лет, фотокомпозицию с ракетными ударами по Гяндже и Барде, 4 масштабные диорамы.