Итальянская деревня объявила распродажу жилья по 1 евро

В итальянской деревне Ояче, расположенной недалеко от границы со Швейцарией, продаются исторические дома за один евро. Об этом сообщает «Рамблер».

Год назад власти страны уже попытались таким образом спасти от запустения историческую коммуну Бизачча. В основном речь идет о заброшенных домах. При этом покупка такой недвижимости в Ояче, как и в Бизачче до этого, имеет единственное условие: новый хозяин обязуется отремонтировать историческое жилье за свой счет, передает портал Idealista.

После реставрации здание можно будет использовать как угодно, а хозяин не обязан проживать в деревне. Глава администрации поселения Стефания Клос надеется, что такая распродажа позволит навести порядок в историческом центре – сейчас многие дома находятся в плохом состоянии и создают угрозу безопасности местным жителям.

В настоящее время в Ояче проживают около 200 жителей. В центре горной деревни есть церковь, ратуша, продуктовый магазин, бар, почта и кабинет врача, а также детский сад, начальная школа и библиотека.

Ранее коммуна Биккари на юге Италии также объявляла масштабную распродажу жилья, дом можно было купить по цене от 7,5 тыс. евро (688 тыс. рублей).