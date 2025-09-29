До этого населенного пункта нетрудно добраться из Амстердама и он пользуется большой популярностью: в прошлом году в Заансе-Сханс приехало 2,6 млн туристов — при том что население деревни составляет всего 100 человек.

Подобные ограничения вводят очень немногие в мире, но директор местного музея Марике Вервей доступно объясняет, почему они необходимы. «В 2017-м у нас было 1,7 млн посетителей, а в этом году мы, вероятно, получим 2,8 млн. Но ведь наша деревня очень маленькая! У нас просто нет места для всех этих людей», — говорит она.

Но дело даже не только в рекордной численности туристов, добавляет Вервей. «[Посетители] не понимают, что здесь живут люди, поэтому они просто заходят в чьи-то сады, писают в них, стучатся в двери, все фотографируют и даже заглядывают в дома при помощи селфи-палок. Вся жизнь у людей напоказ!» — жалуется директор. (bbc.com)