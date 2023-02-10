Совет министров Италии постановил выделить €11 млн для оказания помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений Турции и Сирии.

Как передает ТАСС, об этом говорится в документе, опубликованном по итогам заседания Совмина.

«Совет министров постановил объявить чрезвычайное положение для проведения операций за рубежом сроком на шесть месяцев в связи с землетрясениями, произошедшими в Турции и в Сирии, — указывается в тексте. — Для оказания срочной помощи и содействия населению выделяются средства в размере €11 млн».

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 — получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.