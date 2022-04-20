Итальянские власти установили предельные температуры для различных государственных учреждений: согласно плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен опускаться ниже +25.

Таким образом, с 1 мая чиновники, госслужащие, учащиеся и персонал образовательных учреждений не смогут включать кондиционер, если температура внутри здания окажется выше 27 градусов, что с допустимым интервалом составляет +25 градусов.