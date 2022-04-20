Итальянские власти установили предельные температуры для различных государственных учреждений: согласно плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен опускаться ниже +25.
Как объясняет газета il Messaggero, положения так называемой «операции «термостат» содержатся в поправках в декрете об энерготарифах, который сейчас находится в Сенате после одобрения в Палате депутатов национального парламента.
Таким образом, с 1 мая чиновники, госслужащие, учащиеся и персонал образовательных учреждений не смогут включать кондиционер, если температура внутри здания окажется выше 27 градусов, что с допустимым интервалом составляет +25 градусов.