Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе своего визита в Ливию сообщила о заключении контракта о поставках природного газа из этой североафриканской страны. Италия и Ливия совместно инвестируют 8 миллиардов долларов в поставки газа, развитие газодобывающей промышленности в Ливии, а также в разработки экологически чистой энергии.

Договор подписали главы государственных газовых компаний-монополистов — итальянской ENI и ливийской National Oil Corporation. Это самая крупная инвестиция в энергетический сектор Ливии за последние два десятилетия.

Перед визитом в Ливию Джорджа Мелони побывала в Алжире, который сейчас является главным поставщиком газа в Италию. Там итальянская газовая компания ENI и алжирская Sonatrach подписали новое соглашение об энергетической безопасности и о борьбе с выбросами парниковых газов в атмосферу.

После начала военного вторжения России в Украину и введения Евросоюзом экономических санкций против России страны ЕС активно переходят на закупки энергоносителей у других поставщиков. Их цель — в максимально короткие сроки избавиться от зависимости от российских поставок газа, нефти и нефтепродуктов. (svoboda.org)