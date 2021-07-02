Сборная Италии одержала победу над Бельгией в четвертьфинальном матче чемпионат Европы — 2020 (2:1). Счет открыл и итальянский полузащитник Николо Барелла в середине первого тайма. В концовке первого отрезка игры Лоренцо Инсинье увеличил отрыв сборной Италии, но через три минуты бельгиец Ромелу Лукаку реализовал пенальти, сократив отставание.

Второй тайм этого матча прошел без голов.

В своей группе сборная Италии заняла первое место, набрав девять очков. Итальянцы обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала сборная Италии в дополнительное время одержала победу над Австрией (2:1).

Сборная Бельгии также стала первой в своей группе, набрав максимальное количество баллов. На групповом этапе бельгийцы одержали победы над Россией (3:0), Данией (2:1) и Финляндий (2:0). В четвертьфинал сборная Бельгии вышла благодаря победе над Португалией в 1/8 (1:0).

В полуфинале итальянцы встретятся со сборной Испании.

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Бельгия – Италия – 1:2

Голы: 0:1 — Барелла, 31; 0:2 — Инсинье, 44; 1:2 — Лукаку, 45+2. (Газета.Ру)