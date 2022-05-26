Власти Италии лишили государственных наград четырех российских чиновников из-за войны в Украине, передает Corrierre Della Sera.

Премьер-министра России Михаила Мишустина и министра торговли и промышленности Дениса Мантурова лишили награды кавалера Большого креста ордена Звезды Италии с формулировкой «за недостойность».

Орден звезды – одна из самых высоких наград для гражданских лиц. Этим орденом отмечают проживающих за рубежом итальянцев, а также иностранных граждан за вклад в развитие дружеских отношений Италии с другими странами.

Также президента банка ВТБ Андрея Костина и замминистра промышленности Виктора Евтухова лишили государственной награды командора ордена Звезды Италии. Соответствующие указы подписал президент Серджио Маттарелла по предложению министра иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Это первые знаки отличия, которых лишили граждан России с начала войны в Украине.