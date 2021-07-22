Сегодня, когда в Азербайджане отмечается День национальной печати и журналистики, в Киеве, в пресс-центре УНИАН, состоялось событие, значимость которого сложно переоценить. Руководитель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов и основатель Института постинформационного общества, экс-советник министра информационной политики по вопросам информационной безопасности Украины Дмитрий Золотухин подписали договор о сотрудничестве в рамках созданной «Международной медиа-платформы Азербайджан-Украина», сообщает KorrespondenT.az.

Церемонии подписания этого важного документа предшествовал «круглый стол», посвященный текущему состоянию и путям развития азербайджано-украинских отношений в информационном пространстве. Участниками «круглого стола» были депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой Людмила Марченко, советник главы Офиса Президента Украины, военный эксперт Алексей Арестович, главный редактор газеты «Слово Азербайджана» Дмитрий Кулибаба, журналист и режиссер Фуад Алиев, — корреспондент “Lb.ua” Андрей Оленин.

Из Баку, посредством видеосвязи, в «круглом столе» участвовали медиа-директор “Global Media Group” Гамид Гамидов, главный редактор информационного агентства “Report.az” Мурад Алиев, главный редактор информационного портала “Миссия.Аз” и интернет канала “Миссия.ТВ” Ниджат Даглар, главный редактор информационного агентства Korrespondent.az Заур Расул-заде, заместитель главного редактора издания “Vesti.Az” Заур Нурмамедов и журналист Акпер Гасанов.

Выступавшие отметили что Украина и Азербайджан имеют давние, прочные политические, экономические, культурные, исторические связи. Было подчеркнуто, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года «О Стратегии национальной безопасности Украины», согласно которому Азербайджан включен в список стратегических партнеров Украины.

При этом, была отмечена важность совместной работы в информационном пространстве, в первую очередь в плане борьбы с фейковыми новостями, распространением которых занимаются враждебные нашим странам силы. Также отмечена важность большего ознакомления посредством СМИ азербайджанского и украинского обществ с реалиями, нуждами, проблемами, успехами, достижениями и перспективами развития наших стран.

Констатировано, что точно также, как в Украине до сих пор есть проблема с пониманием истории, причин и последствий армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, так и в Азербайджане есть недостаточная осведомленность о причинах и последствиях конфликта в Донбассе и причин аннексии Крыма со стороны России. В этом смысле прозвучали предложения о необходимости открытия корреспондентских пунктов ведущих украинских СМИ в Азербайджане, а также расширения такого рода представительств азербайджанских СМИ в Украине. Также прозвучало предложение о привлечении в дальнейшем к азербайджано-украинской медиа-платформе ведущих СМИ Грузии и Молдовы. Была высказана надежда, что в будущем данная медиа-платформа будет поддержана на государственном уровне.

Одним словом, сегодня был дан старт важному процессу, который будет не просто полезен, а жизненно необходим как для Азербайджана, так и для Украины, которым есть что рассказать, чем помочь, чем поделиться друг с другом.