У Армении нет министра иностранных дел, да и глава пресс-службы внешнеполитического ведомства РА также подала в отставку. Тем не менее, МИД Армении делает заявления. Ситуация комичная сама по себе. Но совсем уже запахло клоунадой, после того, как данная структура заявила, что «строго осуждает совместный визит 15 июня президентов Турции и Азербайджана в находящийся в настоящее время под азербайджанской оккупацией армянский исторический и культурный центр-город Шуши».

Я не преувеличиваю, вот реально было сделано такое заявление. В МИД РА решили рассмешить весь мир, пытаясь доказать, что Азербайджан оккупировал свои же земли. В МИД РА делают вид, что не понимают, что территориальная целостность Азербайджана никогда и никем не ставилась под сомнение. Что Азербайджан вошел в ООН и иные международные организации в своих советских границах, признать которые Армении придется. Никуда она не денется.

А над хохмой про «оккупацию Азербайджаном Шуши» посмеются везде, в том числе и в странах давно уже никому не нужной Минской группы ОБСЕ. В том числе припомнив официальному Еревану и про резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, а также про то, что сама Армения не решилась признать независимость так называемой «НКР» за все годы оккупации 20 % территорий нашей страны.

А тем временем, МИД РА лютует. «Эти провокационные действия четко раскрывают также фальшивый и дезориентирующий характер заявлений официальной Анкары и Баку о нормализации отношений с Арменией и армянским народом», — говорится в заявлении этого министерства странных дел и речей. И это говорит МИД страны, которая почти три десятка лет игнорировала все призывы официального Баку к мирному и справедливому урегулированию карабахского конфликта!

Это говорит МИД страны, второй и третий президенты которой были карабахскими сепаратистами. Один из которых, Роберт Кочарян, рассуждал о «генетической несовместимости армян и азербайджанцев». А другой, Серж Саргсян, рассказывал о том, что Геноцид в Ходжалы был совершен армянской стороной намеренно, с целью устрашения мирного азербайджанского населения.

Так что, внешнеполитическому ведомству РА нужно не заявления делать «строгие», а строго, и не сворачивая, идти лесом. Взяв в это пешее эротическое путешествие всех, кто солидарен с точкой зрения МИД Армении. Полемизировать с ним невозможно, по причине массовой галлюцинации, которой страдают в этом ведомстве. Но, надеюсь, что вскоре там все же окончательно вылечатся.

Дело в том, что можно сколько угодно отрицать приход утра после ночи, но оно все равно наступит. Так и с освобожденными от оккупации территориями Азербайджана. Они возрождаются. В том числе и при помощи компаний из самых разных стран мира. Руководители и работники которых, уверен, даже не обратили внимания на крик с насеста в исполнении МИД РА.

Но, есть и еще одна веская причина для отрезвления армянского внешнеполитического ведомства, да и всех, кто еще не понял итогов 44-дневной войны или талантливо изображает невменяемость. Дело в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше заявил, что в этом азербайджанском городе совсем скоро откроется турецкое консульство.

И это будет совершенно четкий, конкретный ответ на все бывшие, настоящие и будущие истерики армянской стороны. Бесполезные и смешные истерики, замечу. О чем, собственно, и заявил давеча первый президент РА Левон Тер-Петросян. » Весь мир считает Карабах частью Азербайджана. Таков закон этого мира. Нас заставят согласиться с тем, чтобы Нагорный Карабах стал частью Азербайджана. От нас уже ничего не зависит, все закончилось», — отметил он.

И это правда. Вне зависимости от того, признает ее МИД РА или нет. Тем более, что уже подписана и «Шушинская декларация», в которой особое место занимает поощрение скоординированной и совместной деятельности в политической, военной сферах и сфере безопасности с точки зрения общих национальных интересов между Азербайджаном и Турцией.

Мне просто любопытно, кто в Армении или в мире решится что-то вякнуть отныне про «военный реванш». Хотя бы вякнуть, а не перейти к действиям, которые очевидно приведут к быстрому уничтожению отчаянных глупцов. Уверен, что никто. И, что весьма ожидаемо, первый президент РА Л.Тер-Петросян уже заявил, что вечная вражда с соседями ставит под угрозу существование самой Армении. Он считает, что нужен мир, добрососедство и согласие для урегулирования ситуации. Прислушаются ли к его словам в РА? Время покажет. А Азербайджан и Турция не собираются его тратить зря. Наши страны уже создают новую реальность. И мнение Армении тут никого не волнует. Она упустила время, когда ей что-то предлагали. Теперь ее будут ставить перед фактом. И она вынуждена будет со всем соглашаться.