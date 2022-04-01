«В Азербайджане продолжается 3-я фаза испытаний турецкой вакцины против коронавируса TURKOVAC. Процесс в настоящее время находится на стадии документизации».

Об этом сообщили в Бакинском медицинском центре. Было отмечено, что эти испытания будут долгосрочными:

«Испытания будут продолжаться в течение 15 месяцев. В настоящее время нет желающих привиться этой вакциной».

Отметим, в Азербайджане началась 3-я фаза клинических испытаний TURKOVAC. В связи с этим 9 марта между президентом Управления институтов здравоохранения Эрханом Акдоганом и директором Бакинского центра здоровья Асиманом Гасановым был подписан протокол.