Использовать бизнес, как силу добра: история успеха керамиста Сабихи Ханкишиевой

Ручных дел мастер Сабиха Ханкишиева сама себя называет «человеком, влюбленным в керамику».

В интервью # создательница одного из известных отечественных handmade брендов Sabikhan, под маркой которого выпускаются керамические изделия ручной работы, рассказывает свою историю успеха:

— Что сыграло главную роль в вашем творческом становлении?

— Получив степень бакалавра и магистра в области керамики в Художественной Академии, я поступила в Школу Традиционных искусств Принца Чарльза, что и сыграло решающую роль в развитии моего творчества и становлении бренда Sabikhan.

Проучившись в этой школе 3 года, я получила бесценную базу знаний, что в дальнейшем просто влюбило меня в керамику. Эта страсть подтолкнула меня к созданию собственного бренда. Также присутствовало огромное желание делиться приобретенными знаниями в этой сфере, что дало бы многим другим людям возможность проявлять себя в этом виде искусства. Я понимала, что это сыграет определенную роль в возрождении традиционного искусства. Ведь это наша история, и я хочу, чтобы молодежь больше узнала о керамике, проявляла интерес к нашему традиционному искусству, возрождая забытое, и, соответственно, имела возможность зарабатывать на нем. Особенно это касается женщин. Я думаю, что важно использовать бизнес, как силу добра. Талант универсален, и зачастую у людей нет возможности его проявить, поэтому женщины должны чему-то научиться.

— Вы создаете эксклюзивные керамические изделия, расписанные вручную. В чем оригинальность этих изделий?

— В процессе создания дизайна я стараюсь сочетать свой талант со знанием геометрии, пропорций, сочетая мастерство, творчество и наследие.

Гармония — главное послание Sabikhan. Баланс между искусством и ремеслом, керамикой и росписью. Еще одно послание, которое я пытаюсь отразить в своих работах — это любовь, сила доброты и обмена с ней.

Моя цель — продвигать и производить керамические изделия, которые помогают сохранить естественный дух нашего культурного наследия, национальную самобытность и законы природы, которые представлены и отражены в стилизованных орнаментах с присущим им значением. Эксклюзивные дизайны тарелок символизируют единство сердца, руки и разума мастера, которые вдыхают новую жизнь в древние техники нашего наследия.

Как известно, люди принимают решения опираясь на свои эмоции, а не логику. Я стремлюсь задействовать чувства, чтобы человек влюбился в продукт и имел желание приобрести его.

Оригинальность наших изделий в том, что каждый продукт имеет свою историю: что-то оригинальное, эксклюзивно сделанное для конкретного человека. Но, опять-таки, мы контролируем этот момент, чтобы желание клиента не выходило за рамки идей и посыла бренда.

В наш век высоких технологий в мире все больше ценится ручной труд. Ручной труд — это возможность для людей почувствовать свою уникальность, почувствовать, что ты причастен к чему-то особенному и, соответственно, высокая цена изделия не просто прихоть, а вложенная в работу энергетика мастера и отношение к труду.

— Опишите поклонников вашего бренда – это, в большей степени, местные, или, иностранные граждане?

— Поклонники есть как среди местных, также и иностранных граждан. Но, преимущественно, это наш, отечественный покупатель.

— Как пандемия отразилась на вашем бизнесе?

— В начале пандемии было сложно свыкнуться с тем, что мы не могли свободно заниматься своими делами. В какой-то мере это перевернуло планы, но со временем мы просто адаптировалась под условия. Существует и положительная сторона — порой мы устаем от суматохи, вечной спешки. За последнее время появилась возможность отдохнуть от всего этого. Появилось больше времени для новых и интересных идей. В плане продаж, конечно же, люди хотят потрогать, посмотреть поближе на качество, увидеть изделие вживую. В условиях карантина это невозможно. Но, так как мы также осуществляем и онлайн продажи, то для нас немногое изменилось.

Также в ближайшее время у нас есть планы открыть собственный магазин.

— А где сейчас можно приобрести вашу продукцию?

— Продукция бренда Sabikhan представлена в Hayat gallery. Также желающие могут приобрести наши изделия, написав на нашу Инстаграм страничку.