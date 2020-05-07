Испания продлила режим повышенной готовности до 24 мая

Конгресс депутатов (нижняя палата) испанского парламента поддержал предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 24 мая.

Как передает ТАСС, за проголосовали 178 депутатов, против 75, воздержались 97, в том числе представители крупнейшей оппозиционной Народной партии.

Испания продлевает режим повышенной готовности, действующий в стране с 14 марта, уже в четвертый раз. По закону правительство может его ввести лишь на 15 дней, после чего любое продление требует согласия конгресса депутатов.

«Снимать режим повышенной готовности было бы большой ошибкой… Нам нужно еще несколько недель ограничений, чтобы обеспечить стабильную ситуацию в области здоровья», — заявил премьер страны Педро Санчес во время парламентских дебатов. По его словам, последние данные о развитии эпидемиологической ситуации свидетельствуют о том, что «болезнь взята под контроль», однако нельзя его потерять.

«Ограничения с каждым разом будут все менее жесткими, но ограничения будут. И для них необходим режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности дает испанцам спокойствие», — добавил премьер.

По его словам, страна выходит из «кризиса в области здравоохранения», но при этом оказывается в «экономическом и социальном кризисах». «Никогда правительства (Испании) не привлекали такое количество ресурсов (для смягчения последствий кризиса), как сделало это», — напомнил глава кабинета. На сегодняшний день власти Испании выделили на эти цели 139 миллиардов евро.

Он сообщил, что после того, как большая часть страны перейдет к первой фазе смягчения карантина, будет объявлен общенациональный траур.

Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. В настоящее время большая часть территории (за исключением нескольких небольших Канарских и Балеарских островов) находятся на нулевой. Жителям разрешено гулять и заниматься индивидуальными видами спорта в определенное время в зависимости от возрастной группы, начали открываться непродовольственные магазины, мастерские, парикмахерские, которые могут работать лишь по предварительной записи и при соблюдении строгих санитарных норм, рестораны и кафе могут продавать еду на вынос.