Сборная Испании обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2020.

В самом начале встречи полузащитник швейцарцев Денис Закария отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме Джердан Шакири сравнял счет в матче. В концовке матча швейцарец Фройлер получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Основное время закончилось вничью. В дополнительное время мячей забито не было. В серии пенальти решающую попытку реализовал испанец Оярсабаль.

Сборная Испании вышла из группы со второго места, обыграв Словакию (5:0) и дважды сыграв вничью с Швецией (0:0) и Польшей (1:1). Швейцарская команда заняла третье место на групповом этапе, уступив Италии (0:3), сыграв вничью с Уэльсом (1:1) и обыграв Турцию (3:1).

Таким образом, сборная Испания в полуфинале встретится с победителем пары Бельгия — Италия.