Исконные азербайджанские земли возвращаются к истинным хозяевам – минобороны Турции

Исконные азербайджанские земли возвращаются к истинным хозяевам. Об этом сказали в министерстве национальной обороны Турции.

«Сегодня подразделения армии братского Азербайджана вошли в Агдамский район и мы поздравляем народ Азербайджана с этим. Карабах — это Азербайджан, весь мир об этом знает и признаёт, что это исконные азербайджанские территории», — сказали в министерстве.

Напомним, что вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района Азербайджана.

| 2020-11-20T13:35:17+04:00 20 ноября 2020, 13:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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