Исконные азербайджанские земли возвращаются к истинным хозяевам – минобороны Турции

Исконные азербайджанские земли возвращаются к истинным хозяевам. Об этом сказали в министерстве национальной обороны Турции.

«Сегодня подразделения армии братского Азербайджана вошли в Агдамский район и мы поздравляем народ Азербайджана с этим. Карабах — это Азербайджан, весь мир об этом знает и признаёт, что это исконные азербайджанские территории», — сказали в министерстве.

Напомним, что вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района Азербайджана.