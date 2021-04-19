Искаженное представление о нормальном

Накопилось. Не выдерживаю. Потому и отвожу душу. Потому что это не личностная, а общественная проблема. Итак, после более чем годичного отсутствия в Баку, решил я вернуться в родной город по делам, проведать родных и близких. Сойдя на родной земле, добрался до блока в «аккордовском» здании, что в поселке Бакиханова. Зашел в лифт, нажимаю кнопку, лифт не едет. Свет гаснет. С чего бы это? Ответ пришел позже, а пока, через некоторое время, проведенное в томительном ожидании, лифт привез меня на совсем иной этаж. Просто потому, что там кто-то нажал кнопку и ушел.

А почему же я не мог поехать на нужный мне этаж? Потому, что не было у меня черного цвета магнитика, который нужно прислонять в лифте к кнопке, после чего только можно нажимать на иную, которой пронумерованы этажи. Выяснилось, что далеко не все жильцы дома получают такие магнитики. Счастье улыбается только своевременно оплачивающим квартплату.

Такое ноу-хау от местного коменданта. О том, что нет у него таких прав, что это вопиющее нарушение прав человека, что нельзя запрещать кому-то пользоваться лифтом, тут даже не задумываются. А все потому, что в Азербайджане сильно изменено понимание того, что нормально, а что нет. В Украине никому и никогда и в голову не придет применять такие репрессии в отношении жильцов дома. Вмиг тебе пикет организуют, телеканалы набегут, застройщик перед тобой еще долго извиняться будет.

Кстати, о застройщике. Компания «Аккорд», которую связывают с экс-генпрокурором республики Закиром Гараловым, нагло и бесцеремонно обманывала всех тех, кто купил квартиры в этом жилом комплексе. Обманывала в квадратуре. Если по документам значилось, что квартира имеет площадь в 103 квадратных метра, то в реальности там едва ли есть 90. В среднем, каждая квартира «увеличена» на десяток «квадратов». А теперь, давайте помножим все это на среднюю стоимость квадратного метра жилья и получим, что речь идет о махинации в сотни тысяч манатов, если говорить обо всех квартирах в жилкомплексе.

И никого, по большому счету, это не удивляет. Потому что, повторюсь, в нашей стране давно и безнадежно извращено понимание того, что такое правильно. Вера в то, что можно отстоять свои права, которые наглейшим образом нарушаются, напрочь отсутствует. И это видно, в том числе по тому, как нормально уже реагируют граждане Азербайджана на фантастический произвол, чинимый полицией. Она, полиция, борется не с преступлениями в отношении пострадавших, ограбленных, столкнувшихся с насилием граждан. Она рыщет по дворам, в поисках того, кого можно было бы оштрафовать на сто манатов за «нарушение масочного режима».

Я просто в шоке от того, как это тут работает. В воскресенье вечером, стоим мы втроем на пересечении улиц, не в общественном месте, чуть в стороне от магазина «Мьюзик Галери». Один из нас курит, отпустив на подбородок маску. Вдруг видим, идут навстречу двое. Один из них в форме капитана полиции, ростом едва ли выше 165 сантиметров, вместе с огромного размера фуражкой. Второй в гражданской форме. Они, оказывается, проезжая мимо на дорогостоящем авто, увидели нас, остановились, сняли курящего на телефон и требуют теперь с нас по 100 манатов.

Представить себе такое в Украине просто невозможно. Там в масках заходят только в общественный транспорт, в магазины, в учреждения. Нет штрафов за неношение масок на свежем воздухе! А у нас есть. Причем, стоит только чуть приспустить маску, как, словно из-под земли вырастают идейные борцы за денежные знаки в форме полиции. Которые, в прямом смысле слова, устраивают торг. В случае с нами мы услышали и предложение дать 100 манатов на троих, а уже не с каждого.

В итоге, нам удалось решить вопрос без финансовых потерь. Но сама ситуация, когда ты находишься в постоянном напряжении из-за страха быть остановленным полицией, жаждущей оштрафовать гражданина за манипуляции с маской, не просто унижает, но и формирует желание раз и навсегда покинуть Азербайджан, где так сильно искажено представление о том, что правильно и нормально, а что анормально и возмутительно.

Мы уже привыкли к тому, что на «зебре» автомобилисты не уступают пешеходам, хотя это тоже нарушение прав. Мы привыкли к тому, что в магазинах работают не продавцы-консультанты, а набранные непонятно по какому принципу юноши и девушки, толком не знающие, что продается в магазине. Мы привыкли к тому, что при покупке чего-то в итоге оказавшегося бракованным, потом сложно доказать свою правоту. Мы привыкли к хаосу на дорогах, «объясняя» себе это тем, что водительские права продаются направо и налево.

Нас вообще трудно, если не сказать невозможно, удивить каким-то беззаконием, каким-то нарушением наших прав ходить и даже дышать. И все это приводит к тому, что из Азербайджана уезжают люди. Даже те, у кого тут все хорошо, в финансовом плане, в плане карьеры. Они выбирают большую свободу, даже если приходится идти на снижение доходов. И это большая проблема. Искусственно создаваемая определенными чинушами, которых давно пора приструнить.