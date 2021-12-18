Британские ученые выяснили, что лица, переболевшие коронавирусом, могут в пять раз чаще повторно заражаться «омикроном». Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает Газета.Ру.

По данным эпидемиологов, до появления «омикрона» естественный иммунитет защищал переболевших от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев. Сейчас же этот показатель снизился до 19%.

Ученые подчеркнули, что две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca обеспечивают защиту от заражения против нового штамма лишь в 20% случаев, но она повышается до 55-80% после бустерной прививки.