Утром в субботу экскурсоводы общества «Мемориал» обнаружили исчезновение в московском парке «Музеон» установленной там ранее скульптуры академика Андрея Сахарова авторства Григория Потоцкого. В Музеоне проводилась тематическая прогулка в честь 101-летия Сахарова, которое отмечается сегодня.

В инфоцентре парка имени Горького сначала сообщили, что не располагают сведениями о перемещении скульптуры, однако впоследствии заявили, что она ещё прошлой осенью по просьбе скульптора была возвращена ему.

«Скульптура Сахарова — авторская. Была передана автором Музеону на временное экспонирование на безвозмездной основе. Осенью 2021 автор Григорий Потоцкий забрал её для участия в выставочных проектах и мероприятиях, связанных с юбилеем Сахарова. Дальнейшее возвращение скульптуры в парк автором не обсуждалось», — сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе парка.

Ещё спустя некоторое время стало известно, что сегодня же, в честь дня рождения академика, скульптура Сахарова авторства Потоцкого открылась в Ханкенди. «Мемориал» и пользователи соцсетей утверждают, что речь идёт о том самом памятнике, который ранее стоял в Музеоне.

Как сообщает издание Armenia Today, в открытии памятника принял участие майор размещённого в Карабахе российского миротворческого контингента Виталий Фомин. Он подчеркнул, что Андрей Сахаров «вписал свое имя золотыми буквами в историю мировой науки». «На протяжении своей жизни он был убежден и убеждал, что главным путем для мира является мир», – сказал российский майор.

Каким образом памятник оказался у самозванцев из Ханкенди не сообщается. (svoboda.org)