Утром в субботу экскурсоводы общества «Мемориал» обнаружили исчезновение в московском парке «Музеон» установленной там ранее скульптуры академика Андрея Сахарова авторства Григория Потоцкого. В Музеоне проводилась тематическая прогулка в честь 101-летия Сахарова, которое отмечается сегодня.
В инфоцентре парка имени Горького сначала сообщили, что не располагают сведениями о перемещении скульптуры, однако впоследствии заявили, что она ещё прошлой осенью по просьбе скульптора была возвращена ему.
«Скульптура Сахарова — авторская. Была передана автором Музеону на временное экспонирование на безвозмездной основе. Осенью 2021 автор Григорий Потоцкий забрал её для участия в выставочных проектах и мероприятиях, связанных с юбилеем Сахарова. Дальнейшее возвращение скульптуры в парк автором не обсуждалось», — сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе парка.