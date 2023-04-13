В ходе визита президент США Джо Байден чуть не получил удар мячом во время просмотра матча по хоккею на траве. Об этом сообщает журналистский пул Белого дома.

Отмечается, что Байден наблюдал матч по камоги, и в него чуть не попал снаряд для игры.

«Слиотар (мяч для камоги) просвистел прямо над левым плечом Байдена, чуть не задев президента», — сообщил журналистский пул Белого дома.

Сообщается, что американский лидер решил пойти за мячом в то время, как «мимо него пробежала молодая девушка».

Камоги является женской командной игрой с деревянными клюшками и тяжелым мячом-слиотаром. («Газета.Ru»)