Иранский суд приговорил актрису Афсане Байеган к двум годам тюрьмы за отсутствие хиджаба. 61-летняя актриса пришла на кинопоказ без головного платка, но в шляпке, а потом выложила фотографии с мероприятия в соцсетях.

Суд назначил ей наказание с пятилетней отсрочкой. Кроме того, ей на два года запрещено пользоваться интернетом. Она будет обязана еженедельно посещать психолога, чтобы бороться с «антисемейным поведением».

Афсане Байеган — одна из самых ярких звёзд иранского кино в 1960-70-х годах. Она участвовала в конкурсе красоты «Мисс Иран» в 1976 году, за два года до исламской революции в стране.

В современном Иране действует закон, предписывающий всем женщинам закрывать волосы и шею. За его соблюдением следит полиция нравов, также нарушительниц опознают по записям с уличных видеокамер.

Патрулирование улиц «полицией нравов» в стране было приостановлено после месяцев протестов, вспыхнувших после смерти в сентябре 2022 года 22-летней иранки Махсы Амини. Она скончалась после задержания по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Семья Амини утверждала, что она была избита до смерти сотрудниками силовых структур. Протесты с лозунгами против полицейского насилия жёстко подавлялись. За время этих акций погибли не менее 500 человек, задержаны десятки тысяч. Несколько участников протестов были казнены.

В июле власти Ирана сообщили, что возобновляют работу полиции нравов. (svoboda.org)